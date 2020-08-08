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В Абхазии обнаружили туриста с коронавирусом 

Полина Алферова 2 часа назад
В Абхазии обнаружили туриста с коронавирусом
Фото: Pixabay
Оперативный штаб сообщил о первом туристе в Абхазии, который заразился коронавирусной инфекцией. Пациент был отправлен для лечения в Россию. Всего же за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у четырнадцати человек.
В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на лечении находятся 42 пациента с положительным тестом на коронавирус. За все время в стране обнаружили 134 человека с коронавирусом.
Напомним, что граница между Россией и Абхазией открылась первого августа. Граждане обеих стран могут беспрепятственно ее пересекать.
Ранее «Рамблер» писал, что в России выявили 5 212 новых случаев коронавируса.
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