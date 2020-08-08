В Абхазии обнаружили туриста с коронавирусом 

Оперативный штаб сообщил о первом туристе в Абхазии, который заразился коронавирусной инфекцией. Пациент был отправлен для лечения в Россию. Всего же за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у четырнадцати человек.

В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на лечении находятся 42 пациента с положительным тестом на коронавирус. За все время в стране обнаружили 134 человека с коронавирусом.

Напомним, что граница между Россией и Абхазией открылась первого августа. Граждане обеих стран могут беспрепятственно ее пересекать.