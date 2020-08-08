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За последние сутки в России выявили 5 212 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 129 летальных исходов. При этом за сутки в стране полностью выздоровело 6 615 человек.

По регионам новые случаи распределились таким образом:

Оперативный штаб

Общее число выявленных случаев коронавируса составило 882 347 человек. Зафиксировано 14 854 исхода, полностью выздоровели 690 207 человека.