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Мясников рассказал, как правильно носить защитные маски 

Анастасия Иванова 1 час назад
Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников дал несколько советов, как правильно носить защитные маски. Рекомендации он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Носить или не носить? В эту дискуссию я ввязываться не хочу, сегодня так вопрос не стоит: есть правила и их надо соблюдать. Подавляющая масса людей носят просто, что бы к ним не «вязались», ну как пропуск в магазин или общественный транспорт. На подбородке, на губах — нос наружу, и обязательно сдергивают их, когда хотят чихнуть! При этом часто у них одна-единственная дежурная маска в кармане на все случаи жизни. Смысла в этом нет никакого, один вред»,

— заявил доктор.
По словам специалиста, важно надевать маски синей стороной внутрь. При этом гибкое ребро по краю маски должно быть вверху и обжиматься по форме переносицы.
Также Мясников рекомендует при постоянном ношении менять маску хотя бы каждые три часа. В идеале — каждый час. А тем, у кого они многоразовые, необходимо стерилизовать их дома.

«Если вы одни: в машине, помещении, на улице-маска вам не нужна, но надевайте при приближении другого человека. Помните, что маска на лице не должна создавать вам иллюзию безопасности, ее эффективность не стала выше, после изменений рекомендаций ВОЗ, поэтому помните о самой эффективной профилактической мере соблюдения дистанции в полтора метра между людьми»,

— подчеркнул врач.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что ученые выявили, какой алкогольный напиток облегчает течение коронавируса.
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Коронавирус , Видео , Александр Мясников , ВОЗ
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