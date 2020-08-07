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В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса 

Анастасия Иванова 1 час назад
Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом опубликовал новую статистику по инфицированным в стране. В России за последние сутки выявили 5241 новых случаев COVID-19 в 85 регионах.
У 27,1% не было никаких клинических проявлений болезни. Зафиксированных летальных исходов — 119. А полностью выздоровело 7235 человек.
По регионам новые случаи распределились следующим образом:
стопкоронавирус.рф
За все время распространения коронавируса в России зарегистрировали 877 135 случаев COVID-19. Выздоровели 683 592 человек, умерли — 14 725 пациентов.
Ранее «Рамблер» сообщал о напитке, облегчающем течение COVID-19.
Коронавирус , Видео
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