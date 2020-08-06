Все новости на карте

В России запатентовали препарат от коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство.

Агентство получило патент на российский препарат «Лейтрагин», который, как сообщается, способен предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса.