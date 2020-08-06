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В России запатентовали препарат от коронавируса 

Анастасия Иванова 59 минут назад
В России запатентовали препарат от коронавируса
Фото: depositphotos.com
В России запатентовали препарат от коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство.
Агентство получило патент на российский препарат «Лейтрагин», который, как сообщается, способен предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса.
Стоит напомнить, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что регистрация первой вакцины от COVID-19 в России ожидается в течение десяти дней.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в России выявлены новые случаи заражения коронавирусом.
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Коронавирус , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций
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