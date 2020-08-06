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Ученые нашли слабое место коронавируса 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Ученые нашли слабое место коронавируса
Фото: depositphotos.com
Американские ученые из Университета штата Канзас нашли слабое место SARS-CoV-2. Специалисты успешно протестировали средство против коронавируса. Об этом сообщает издание Science Daily.
Ученые выяснили, что 3С-подобная протеаза, известная как 3CLpro, является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2. Они провели эксперимент на зараженных коронавирусом MERS лабораторных мышах, использовав найденные ингибиторы протеаз.
Терапевтическое средство остановило репликацию вируса. Эксперты заявили, что оно блокирует размножение не только MERS, но и MERS-CoV и SARS-CoV-2.
Ученые из США отметили, что эффективность лекарственных препаратов необходимо проверить на людях.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван неявный фактор летального исхода при коронавирусе.
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