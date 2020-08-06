Ученые нашли слабое место коронавируса 

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Американские ученые из Университета штата Канзас нашли слабое место SARS-CoV-2. Специалисты успешно протестировали средство против коронавируса. Об этом сообщает издание Science Daily.

Ученые выяснили, что 3С-подобная протеаза, известная как 3CLpro, является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2. Они провели эксперимент на зараженных коронавирусом MERS лабораторных мышах, использовав найденные ингибиторы протеаз.

Терапевтическое средство остановило репликацию вируса. Эксперты заявили, что оно блокирует размножение не только MERS, но и MERS-CoV и SARS-CoV-2.

Ученые из США отметили, что эффективность лекарственных препаратов необходимо проверить на людях.