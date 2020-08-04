Российскую вакцину от коронавируса будут тестировать на детях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
Сообщается, что препарат планируют тестировать на несовершеннолетних в январе-феврале 2021 года. Гинцбург пояснил, что в исследовательском центре ранее никогда не проводили тестирования на детях, поэтому совместно с педиатрами готовится пакет документов для "Минздрава".
"Чтобы на детях можно было это проводить, но только после того, как мы закончим все исследования на взрослых", — отметил глава НИЦ.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России выявлено 5 159 случаев коронавируса за сутки.