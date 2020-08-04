Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно, что вакцину от коронавируса проверят на детях 

Елизавета Назарова 1 час назад
Российскую вакцину от коронавируса будут тестировать на детях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
Сообщается, что препарат планируют тестировать на несовершеннолетних в январе-феврале 2021 года. Гинцбург пояснил, что в исследовательском центре ранее никогда не проводили тестирования на детях, поэтому совместно с педиатрами готовится пакет документов для "Минздрава".

"Чтобы на детях можно было это проводить, но только после того, как мы закончим все исследования на взрослых", — отметил глава НИЦ.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в России выявлено 5 159 случаев коронавируса за сутки.
Коронавирус , Видео , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как быстро вывести алкоголь из организма
Как быстро вывести алкоголь из организма
Как тело заранее сигнализирует о сердечном приступе
Как тело заранее сигнализирует о сердечном приступе
Назван верный способ распознать коронавирусный кашель
Назван верный способ распознать коронавирусный кашель
5 продуктов, которые спасут мужчину в постели
5 продуктов, которые спасут мужчину в постели
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Как быстро измерить давление без тонометра
04:19
Как быстро измерить давление без тонометра
ЗОЖ
ВОЗ заявила, что лекарства от COVID нет
00:16
ВОЗ заявила, что лекарства от COVID нет
Коронавирус
Когда начнут прививать от коронавируса
00:13
Когда начнут прививать от коронавируса
Коронавирус ЗОЖ
Как быстро вывести алкоголь из организма
04:34
Как быстро вывести алкоголь из организма
ЗОЖ Народная медицина
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
13:05
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
Коронавирус ЗОЖ
Названы способы восстановить легкие после COVID-19
02:40
Названы способы восстановить легкие после COVID-19
Коронавирус
Какие прививки надо делать туристам
00:29
Какие прививки надо делать туристам
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение