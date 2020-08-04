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В России выявлено 5 159 новых случаев коронавируса 

Елизавета Назарова 2 часа назад
В России выявлено 5 159 новых случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
За минувшие сутки в Росси выявлено 5 159 случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных в РФ достигло 861 423. Об этом сообщает оперативный штаб.
Сообщается, что в 30% люди с коронавирусом не имели клинических проявлений болезни. Новые случаи зафиксированы в 83 регионах. Больше всего — в Москве (691), Свердловской области (192) и Ханты-Мансийском АО (177).
За сутки зафиксировано 144 летальных исхода. В этот же период времени выздоровели 7 878 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что российские курорты могут стать причиной второй волны коронавируса.
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