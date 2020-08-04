Кожевникова уверена, что в России не избежать второй волны, если люди не будут соблюдать меры предосторожности. Особенно это касается туристов, которые на отдыхе забывают про маски, перчатки и социальную дистанцию.

"В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой", — отметила Кожевникова.

При этом эксперт отметила, что рост заболеваемости не будет сильным, так как часть людей уже переболела коронавирусом.