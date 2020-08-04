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Российские курорты назвали причиной второй волны коронавируса 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Заведующая кафедрой инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Галина Кожевникова рассказала, что вторая волна коронавируса в России может начаться из-за туристов. Об этом сообщают «Известия».
Кожевникова уверена, что в России не избежать второй волны, если люди не будут соблюдать меры предосторожности. Особенно это касается туристов, которые на отдыхе забывают про маски, перчатки и социальную дистанцию.

"В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой", — отметила Кожевникова.

При этом эксперт отметила, что рост заболеваемости не будет сильным, так как часть людей уже переболела коронавирусом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы способы восстановить легкие после коронавируса.
Коронавирус , Видео , Галина Кожевникова , РУДН
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