Заведующая кафедрой инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Галина Кожевникова рассказала, что вторая волна коронавируса в России может начаться из-за туристов. Об этом сообщают «Известия».
Кожевникова уверена, что в России не избежать второй волны, если люди не будут соблюдать меры предосторожности. Особенно это касается туристов, которые на отдыхе забывают про маски, перчатки и социальную дистанцию.
"В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой", — отметила Кожевникова.
При этом эксперт отметила, что рост заболеваемости не будет сильным, так как часть людей уже переболела коронавирусом.
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