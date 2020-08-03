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Выявлено 5 394 новых случая коронавируса за сутки 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Выявлено 5 394 новых случая коронавируса за сутки
Фото: depositphotos
Опубликованы данные, актуальные на 3 августа, по статистике распространения коронавирусной инфекции в России. Информацию предоставил Оперштаб.
Согласно этим данным, в России за последние сутки выявлено 5 394 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 79 летальных исходов. За последние сутки полностью выздоровели 3 420 человек.
По регионам статистика распределилась следующим образом:
Стопкоронавирус.рф
Всего на сегодняшний день в России выявлено 856 264 случая коронавируса в 85 регионах.
Ранее "Рамблер" сообщало неожиданном свойстве коронавируса.
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