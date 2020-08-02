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Ученые узнали, почему тяжело вылечить коронавирус 

Елизавета Назарова 1 час назад
Раскрыто неожиданное свойство коронавируса
Фото: depositphotos.com
Ученые из США узнали о реакции организма, которая мешает лечению коронавируса. Об этом сообщает MedicalXpress.
Исследователи выяснили, что коронавирус вызывает сильную иммунную реакцию при попадании в организм, поэтому лекарственные препараты не справляются с вирусом. Организм человека уже спустя несколько минут после попадания вируса пытается от него избавиться, что приводит к быстрому распространению и тяжелому лечению болезни. Отмечается, что ответ организма на болезнь гораздо сильнее, чем при гриппе.
Ученые отметили, что легче всего COVID-19 проникает через клетки дыхательных путей. Поэтому он сильнее всего затрагивает легкие.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Минздраве рассказали, кому нельзя путешествовать в этом году.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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