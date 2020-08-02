Раскрыто неожиданное свойство коронавируса

Ученые из США узнали о реакции организма, которая мешает лечению коронавируса. Об этом сообщает MedicalXpress.

Исследователи выяснили, что коронавирус вызывает сильную иммунную реакцию при попадании в организм, поэтому лекарственные препараты не справляются с вирусом. Организм человека уже спустя несколько минут после попадания вируса пытается от него избавиться, что приводит к быстрому распространению и тяжелому лечению болезни. Отмечается, что ответ организма на болезнь гораздо сильнее, чем при гриппе.

Ученые отметили, что легче всего COVID-19 проникает через клетки дыхательных путей. Поэтому он сильнее всего затрагивает легкие.