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В Минздраве рассказали, кому нельзя путешествовать 

Елизавета Назарова 2 часа назад
В Минздраве рассказали, кому нельзя путешествовать
Фото: depositphotos.com
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов рассказал, кому не стоит ехать в отпуск в этом году. Об этом сообщает "Интерфакс".
Врач отметил, что не рекомендует совершать туристические поездки пожилым людям с хроническими заболеваниями. В список вошли: гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и избыточный вес.
Чуланов также добавил, что путешествовать может быть опасно и по России. Дело в том, что во многих регионах заболеваемость коронавирусом по-прежнему находится на высоком уровне. Медик отметил, что, если люди из группы риска все-таки собрались в поездку, то им стоит соблюдать все меры предосторожности и избегать места массового скопления людей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач сообщил о главной ошибке при коронавирусе.
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Коронавирус , Владимир Чуланов , Минздрав РФ
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