В Минздраве рассказали, кому нельзя путешествовать 

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России , профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов рассказал, кому не стоит ехать в отпуск в этом году. Об этом сообщает "Интерфакс".

Врач отметил, что не рекомендует совершать туристические поездки пожилым людям с хроническими заболеваниями. В список вошли: гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и избыточный вес.

Чуланов также добавил, что путешествовать может быть опасно и по России. Дело в том, что во многих регионах заболеваемость коронавирусом по-прежнему находится на высоком уровне. Медик отметил, что, если люди из группы риска все-таки собрались в поездку, то им стоит соблюдать все меры предосторожности и избегать места массового скопления людей.