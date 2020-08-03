«Репетиция биологической войны»

Эпидемия коронавируса стала проверкой на прочность для российской системы здравоохранения, заявил Леонид Рошаль — президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

По мнению профессора пандемию коронавируса можно считать «репетицией биологической войны», хотя доказательств об искусственном характере заболевания нет. Врач добавил, что меры по ограничению передвижения и масочный режим, которые ввели президент и правительство, помогли снизить число заболевших.

Рошаль также отметил успехи Германии, чья система здравоохранения позволила свести показатели смертности к одному проценту. К сожалению, далеко не каждая страна может похвастаться такими успехами.

По мнению Рошаля, пандемия может стать отправной точкой для формирования новой высококлассной отрасли здравоохранения.