Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Репетиция биологической войны»: Рошаль высказался о коронавирусе 

Анастасия Иванова 3 часа назад
«Репетиция биологической войны»
Фото: depositphotos
Эпидемия коронавируса стала проверкой на прочность для российской системы здравоохранения, заявил Леонид Рошаль — президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
По мнению профессора пандемию коронавируса можно считать «репетицией биологической войны», хотя доказательств об искусственном характере заболевания нет. Врач добавил, что меры по ограничению передвижения и масочный режим, которые ввели президент и правительство, помогли снизить число заболевших.
Рошаль также отметил успехи Германии, чья система здравоохранения позволила свести показатели смертности к одному проценту. К сожалению, далеко не каждая страна может похвастаться такими успехами.
По мнению Рошаля, пандемия может стать отправной точкой для формирования новой высококлассной отрасли здравоохранения.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые узнали, почему так тяжело вылечить вирус.
Видео дня. Выведен арбуз для диабетиков и аллергиков
Коронавирус , Леонид Рошаль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван верный способ распознать коронавирусный кашель
Назван верный способ распознать коронавирусный кашель
Стало известно, как распознать коронавирусный кашель
Стало известно, как распознать коронавирусный кашель
Как узнать, переболели ли вы коронавирусом
Как узнать, переболели ли вы коронавирусом
Названа главная ошибка при коронавирусе
Названа главная ошибка при коронавирусе
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Как быстро вывести алкоголь из организма
04:34
Как быстро вывести алкоголь из организма
ЗОЖ Народная медицина
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
13:05
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
Коронавирус ЗОЖ
Какие прививки надо делать туристам
00:29
Какие прививки надо делать туристам
ЗОЖ
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
02:56
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
Народная медицина
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
00:51
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
Коронавирус
Названа дата начала массовой вакцинации от COVID-19
00:18
Названа дата начала массовой вакцинации от COVID-19
Коронавирус
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
12:03
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение