«Репетиция биологической войны»

Эпидемия коронавируса стала проверкой на прочность для российской системы здравоохранения, заявил Леонид Рошаль — президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
По мнению профессора пандемию коронавируса можно считать «репетицией биологической войны», хотя доказательств об искусственном характере заболевания нет. Врач добавил, что меры по ограничению передвижения и масочный режим, которые ввели президент и правительство, помогли снизить число заболевших.
Рошаль также отметил успехи Германии, чья система здравоохранения позволила свести показатели смертности к одному проценту. К сожалению, далеко не каждая страна может похвастаться такими успехами.
По мнению Рошаля, пандемия может стать отправной точкой для формирования новой высококлассной отрасли здравоохранения.
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