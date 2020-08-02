Врач сообщил о главной ошибке при коронавирусе 

«Комсомольская правда» со ссылкой на главного кардиолога Минздрава Сергея Бойцова сообщила о первой ошибке россиян, которая способствует распространению коронавируса.

Врач объяснил, что один из основных факторов риска — отказ носить защитную маску во время частичного снятия ограничений.

«Запомните: когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции. У нас в стране сейчас заболеваемость COVID-19 в целом хоть и снижается, но медленно. Во многом потому, что люди пренебрегают средствами защиты», — подчеркнул Сергей Бойцов.

Специалист обратил внимание на важность ношения маски хотя бы в транспорте и общественных местах. Так как многие россияне принципиально отказываются надевать маски на улице.