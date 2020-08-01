ВОЗ продлила режим ЧС

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения оценил ситуацию с коронавирусом в мире. В ВОЗ считают, что пандемия продлится еще долго. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителей организации, ситуация по-прежнему остается чрезвычайной. В связи с этим был продлен режим ЧС.
Представители ВОЗ вновь соберутся для оценки ситуации с пандемией коронавируса через три месяца. Такое решение примет генеральный директор организации.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа дата начала массовой вакцинации от COVID-19.