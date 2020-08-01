Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стала известна дата начала массовой вакцинации от коронавируса 

Стелла Шмель 57 минут назад
Стало известно, когда начнется массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции.
Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, массовая вакцинация начнется в октябре, пишет РИА Новости.

"Мы планируем, что уже более широкое (вакцинирование), все-таки мы должны более постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь месяц",

— сказал он.
Также стало известно, что в первую очередь вакцинировать будут медиков и учителей.
Ранее "Рамблер" писал, что Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей.
Коронавирус , Видео , Елена Малышева , Михаил Мурашко , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам назвали первые симптомы рака
Россиянам назвали первые симптомы рака
Вырывать волосы в носу: опасно ли это
Вырывать волосы в носу: опасно ли это
На российском курорте вспышка инфекционной болезни
На российском курорте вспышка инфекционной болезни
Как узнать, переболели ли вы коронавирусом
Как узнать, переболели ли вы коронавирусом
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
13:05
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
Коронавирус ЗОЖ
Какие прививки надо делать туристам
00:29
Какие прививки надо делать туристам
ЗОЖ
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
02:56
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
Народная медицина
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
00:51
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
Коронавирус
Названа дата начала массовой вакцинации от COVID-19
00:18
Названа дата начала массовой вакцинации от COVID-19
Коронавирус
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
12:03
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
ЗОЖ
В Китае снова разбушевался коронавирус
00:17
В Китае снова разбушевался коронавирус
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение