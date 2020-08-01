Названа дата начала массовой вакцинации от COVID-19

Стало известно, когда начнется массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции.
Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, массовая вакцинация начнется в октябре, пишет РИА Новости.
"Мы планируем, что уже более широкое (вакцинирование), все-таки мы должны более постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь месяц",
— сказал он.
Также стало известно, что в первую очередь вакцинировать будут медиков и учителей.
Ранее "Рамблер" писал, что Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей.