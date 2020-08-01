Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей 

Стелла Шмель 3 часа назад
Малышева заявила об опасности масок для детей
Фото: РИА Новости
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что для детей медицинские маски представляют опасность. В одном из комментариев в Инстаграм Малышеву попросили высказать свое мнение относительно вышедшего в Казахстане постановления, предписывающего надевать маски и на детей тоже. Выяснилось, что телеведущая относится к этому нововведению резко отрицательно.

"Это недопустимо У детей несовершенная система дыхания. Кроме того, они не представляют никакой угрозы для взрослых",

— дала ответ Малышева.
Доктор также добавила, что Американская ассоциация педиатров опубликовала данные, в которых указано и на бессмысленность соблюдения социальной дистанции с детьми.
Более того, Малышева напомнила о двух летальных случаях, произошедших в США с детьми в масках.
Ранее "Рамблер" писал, что раскрыт увеличивающий риск смерти от COVID-19 фактор.
Коронавирус , Елена Малышева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вырывать волосы в носу: опасно ли это
Вырывать волосы в носу: опасно ли это
Как узнать, переболели ли вы коронавирусом
Как узнать, переболели ли вы коронавирусом
Россиянам назвали первые симптомы рака
Россиянам назвали первые симптомы рака
Назван снижающий холестерин алкоголь
Назван снижающий холестерин алкоголь
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
13:05
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
Коронавирус ЗОЖ
Какие прививки надо делать туристам
00:29
Какие прививки надо делать туристам
ЗОЖ
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
02:56
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
Народная медицина
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
00:51
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
Коронавирус
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
12:03
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
ЗОЖ
В Китае снова разбушевался коронавирус
00:17
В Китае снова разбушевался коронавирус
Коронавирус
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение