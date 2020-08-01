Малышева заявила об опасности масок для детей

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что для детей медицинские маски представляют опасность. В одном из комментариев в Инстаграм Малышеву попросили высказать свое мнение относительно вышедшего в Казахстане постановления, предписывающего надевать маски и на детей тоже. Выяснилось, что телеведущая относится к этому нововведению резко отрицательно.

"Это недопустимо У детей несовершенная система дыхания. Кроме того, они не представляют никакой угрозы для взрослых",

— дала ответ Малышева.

Доктор также добавила, что Американская ассоциация педиатров опубликовала данные, в которых указано и на бессмысленность соблюдения социальной дистанции с детьми.

Более того, Малышева напомнила о двух летальных случаях, произошедших в США с детьми в масках.