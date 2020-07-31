Раскрыт увеличивающий риск смерти от COVID-19 фактор 

Американские ученые выяснили, что лишний вес увеличивает риск смерти от коронавируса. Исследование опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.

Ученые проанализировали данные 2466 человек во время вспышки COVID-19 в Нью-Йорке. Средняя продолжительность нахождения в стационаре составила семь дней. 533 пациента, 22%, были интубированы. 59 человек (2%) остались в больницах по истечении недели, 627 (25%) — скончались.

Специалисты выяснили, что повышенная смертность связана с индексом массы тела (ИМТ). В группу риска вошли пациенты до 65 лет с ожирением и люди с недостаточным весом. У больных старше этого возраста ИМТ почти не повлиял на показатели смертности.

Ученые нашли этому несколько объяснений. У пациентов с ожирением чаще бывают сопутствующие заболевания. Например, диабет или гипертония. Кроме того, чрезмерная доля жира приводит к иммунной активации организма, повышенному воспалению зараженных органов и риску появления тромбоза мелких сосудов. Также лишний вес может мешать проведению интубации.