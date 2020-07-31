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В России зафиксировано 5482 новых случая COVID-19 

Анастасия Иванова 3 часа назад
В России зафиксировано 5482 новых случая COVID-19
Фото: РИА Новости
За последние сутки в России зарегистрировали 5 482 новых случая COVID-19 в 84 регионах. Статистику опубликовал оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Из всех пациентов 25,5% не имели никаких клинических проявлений болезни. За сутки зафиксирован 161 летальный исход, полностью выздоровели 8 755 человек.
По регионам новые случаи коронавируса распределились следующим образом:
Оперштаб
Всего, согласно последним данным, в России зарегистрировано 839 981 случай коронавируса. За весь период распространения COVID-19 в стране зафиксировано 13 963 летальных исхода, выздоровели 638 410 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы основные источники коронавируса.
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