Названы основные источники коронавируса 

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Ученые заявили, что коронавирус чаще всего встречается в сухих и прохладных местах. Об этом сообщает газета "Известия".

На данный момент нет научных исследований, подтверждающих случаи заболевания коронавирусом через инфицированные поверхности. Однако есть вероятность заразиться, если после контакта с поверхностью, на которой есть вирус, прикоснуться рукой к лицу, носу и глазам.

По мнению ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии МГУ имени Ломоносова, после того как стали снимать ограничительные меры, риски заболеть, потрогав поверхности, увеличились.

Наиболее опасны, по словам специалистов, ручки холодильников в магазинах, дверные ручки внутри помещений, кнопки лифтов, домофонов и POS-терминалов.

Анализ Национального центра биозащитного анализа и контрмер в Мэрилэнде показал, что процесс уничтожения коронавируса ускоряют повышенная влажность и температура.