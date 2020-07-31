Названы основные источники коронавируса 

Ученые заявили, что коронавирус чаще всего встречается в сухих и прохладных местах. Об этом сообщает газета "Известия".
На данный момент нет научных исследований, подтверждающих случаи заболевания коронавирусом через инфицированные поверхности. Однако есть вероятность заразиться, если после контакта с поверхностью, на которой есть вирус, прикоснуться рукой к лицу, носу и глазам.
По мнению ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии МГУ имени Ломоносова, после того как стали снимать ограничительные меры, риски заболеть, потрогав поверхности, увеличились.
Наиболее опасны, по словам специалистов, ручки холодильников в магазинах, дверные ручки внутри помещений, кнопки лифтов, домофонов и POS-терминалов.
Анализ Национального центра биозащитного анализа и контрмер в Мэрилэнде показал, что процесс уничтожения коронавируса ускоряют повышенная влажность и температура.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стало известно, как быстро гибнет коронавирус в воде.