Стало известно, как быстро гибнет коронавирус в воде

Эксперты выяснили, как быстро коронавирус погибает в воде комнатной температуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Как стало известно, практически все частицы коронавируса (до 90 процентов) погибают в такой воде за 24 часа. А за 72 часа гибнет 99,9% частиц инфекции.

Сообщается, что все данные были основаны на исследованиях по жизнеспособности коронавируса в воде, которые проводил центр "Вектор".

Также известно, что частицы коронавируса могут сохраняться в морской и пресной воде, но при этом они перестают размножаться. А при кипячении же коронавирус погибает мгновенно.