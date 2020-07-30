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Стало известно, как быстро гибнет коронавирус в воде комнатной температуры 

Стелла Шмель 3 часа назад
Стало известно, как быстро гибнет коронавирус в воде
Фото: depositphotos.com
Эксперты выяснили, как быстро коронавирус погибает в воде комнатной температуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Как стало известно, практически все частицы коронавируса (до 90 процентов) погибают в такой воде за 24 часа. А за 72 часа гибнет 99,9% частиц инфекции.
Сообщается, что все данные были основаны на исследованиях по жизнеспособности коронавируса в воде, которые проводил центр "Вектор".
Также известно, что частицы коронавируса могут сохраняться в морской и пресной воде, но при этом они перестают размножаться. А при кипячении же коронавирус погибает мгновенно.
Ранее "Рамблер" писал, что ВОЗ усомнилась в коллективном иммунитете к COVID-19.
Коронавирус , ВОЗ
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