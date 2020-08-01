У людей после COVID-19 появились проблемы со слухом

Ученые обнаружили проблемы со слухом у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Полное исследование было опубликовано в научном издании American Journal of Otolaryngology.

Под наблюдением находился 121 пациент с положительным тестом на COVID-19. У 16 из них были обнаружены проблемы со слухом спустя два месяца после выздоровления.

Как отмечают исследователи, что и другие вирусы, такие как корь, эпидемический паротит и менингит, могут влиять на ухудшения слухового аппарата. Ученые считают, что это может быть связано со слуховой невропатией, из-за которой передача сигналов в мозг нарушается.

Также причиной ухудшения слуха могли стать препараты, применяемые для лечения COVID-19, а также стресс.