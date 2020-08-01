Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

У переболевших COVID-19 обнаружены проблемы со слухом 

Стелла Шмель 2 часа назад
У людей после COVID-19 появились проблемы со слухом
Фото: depositphotos.com
Ученые обнаружили проблемы со слухом у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Полное исследование было опубликовано в научном издании American Journal of Otolaryngology.
Под наблюдением находился 121 пациент с положительным тестом на COVID-19. У 16 из них были обнаружены проблемы со слухом спустя два месяца после выздоровления.
Как отмечают исследователи, что и другие вирусы, такие как корь, эпидемический паротит и менингит, могут влиять на ухудшения слухового аппарата. Ученые считают, что это может быть связано со слуховой невропатией, из-за которой передача сигналов в мозг нарушается.
Также причиной ухудшения слуха могли стать препараты, применяемые для лечения COVID-19, а также стресс.
Ранее "Рамблер" писал, что Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей.
Видео дня. Как быстро справиться с зудом от укуса комара
Коронавирус , Елена Малышева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вырывать волосы в носу: опасно ли это
Вырывать волосы в носу: опасно ли это
Россиянам назвали первые симптомы рака
Россиянам назвали первые симптомы рака
На российском курорте вспышка инфекционной болезни
На российском курорте вспышка инфекционной болезни
Как узнать, переболели ли вы коронавирусом
Как узнать, переболели ли вы коронавирусом
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
13:05
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
Коронавирус ЗОЖ
Какие прививки надо делать туристам
00:29
Какие прививки надо делать туристам
ЗОЖ
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
02:56
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
Народная медицина
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
00:51
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
Коронавирус
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
12:03
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
ЗОЖ
В Китае снова разбушевался коронавирус
00:17
В Китае снова разбушевался коронавирус
Коронавирус
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение