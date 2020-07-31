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Составлена карта распространения коронавируса 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Составлена карта распространения коронавируса
Фото: РИА Новости
Карта была составлена в рамках исследования международной группы ученых, которые проследили за путями распространения коронавируса. Исследование опубликовано в журнале The Lancet.
Выяснилось, что 75 из 99 стран подтвердили случаи у граждан, посещавших государства, в которых были зафиксированы очаги эпидемии. К ним отнесли Италию, Китай и Иран — 27, 22 и 11 процентов случаев соответственно.
Группа ученых собрала данные в первые 11 недель с момента появления случаев заражения. После этого было выявлено 32 459 случаев заболевания в 99 странах за пределами Китая. Поездка в Италию была названа причиной заражения в 50 процентах случаев в Африке, 36 процентов — в Европе, 38 процентов в Америке. С поездками в Китай связывают 83 процента случаев заболевания в Западной части Тихого Океана.
Эксперты заметили, что в отчете слабо отражена статистика многих развивающихся стран, так как их органы здравоохранения плохо диагностировали первые случаи коронавируса.
Ранее «Рамблер» писал о новых случаях заражения COVID-19 в России.
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