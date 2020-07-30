Мужчина заразился коронавирусом в третий раз 

Мужчина из Тернопольской области Украины заразился коронавирусом в третий раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тернопольской областной государственной администрации и начальника регионального управления здравоохранения Владимира Богайчука.

Богайчук отметил, что люди должны понимать, что переболевших коронавирусной инфекцией это не защищает от повторного заражения.

Владимир также сказал, что в Тернопольской области отмечается ухудшение ситуации с COVID-19. Из около 1100 больных в тяжелом состоянии находятся 30 человек. Богайчук объяснил, что проблема в несоблюдении карантинных мер.

Статистика показывает, что антитела находят не у всех людей, перенесших инфекцию, а у остальных их концентрация быстро падает.