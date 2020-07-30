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Инфекционист раскрыл способ остановить коронавирус 

Анастасия Иванова 1 час назад
Доктор Энтони Фаучи, американский инфекционист и главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США, назвал способы остановить распространение COVID-19. Об этом сообщает The Mirror.
По словам доктора Фаучи, коронавирус удасться победить только в том случае, если люди будут постоянно носить маски, соблюдать дистанцию не менее двух метров и часто мыть руки. Инфекционист также считает воздержаться от походов в кафе и рестораны.
По его мнению, нынешний всплеск заболеваемости в стране является следствием ослабления ограничительных мер в середине июля.
Ранее «Рамблер» писал о том, как быстро гибнет коронавирус в воде.
Коронавирус , Видео , Энтони Фаучи
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