Инфекционист раскрыл способ остановить коронавирус 

Доктор Энтони Фаучи , американский инфекционист и главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США, назвал способы остановить распространение COVID-19. Об этом сообщает The Mirror.

По словам доктора Фаучи, коронавирус удасться победить только в том случае, если люди будут постоянно носить маски, соблюдать дистанцию не менее двух метров и часто мыть руки. Инфекционист также считает воздержаться от походов в кафе и рестораны.

По его мнению, нынешний всплеск заболеваемости в стране является следствием ослабления ограничительных мер в середине июля.