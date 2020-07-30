На российском курорте вспышка инфекционной болезни

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В Севастополе началась вспышка кишечных заболеваний. Об этом заявил заместитель губернатора города Александр Кулагин , как сообщает gorod24.online.

Глава Департамента здравоохранения курорта Сергей Шеховцов отметил, что больница в Инкермане, куда помещают инфицированных, уже переполнена: в ней всего 39 мест. Теперь новых пациентов будут госпитализировать в больницу Севастополя, переоборудованную под госпиталь для лечения людей с коронавирусом.

По мнению экспертов, пик заболеваемости кишечными инфекциями на курорте придется на вторую половину купального сезона.