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В Севастополе началась вспышка инфекционного заболевания 

Анастасия Иванова 1 час назад
На российском курорте вспышка инфекционной болезни
Фото: РИА Новости
В Севастополе началась вспышка кишечных заболеваний. Об этом заявил заместитель губернатора города Александр Кулагин, как сообщает gorod24.online.
Глава Департамента здравоохранения курорта Сергей Шеховцов отметил, что больница в Инкермане, куда помещают инфицированных, уже переполнена: в ней всего 39 мест. Теперь новых пациентов будут госпитализировать в больницу Севастополя, переоборудованную под госпиталь для лечения людей с коронавирусом.
По мнению экспертов, пик заболеваемости кишечными инфекциями на курорте придется на вторую половину купального сезона.
Рамблер
Ранее «Рамблер» писал о том, что инфекционист раскрыл способ остановить коронавирус.
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Коронавирус , Сергей Шеховцов , Александр Кулагин
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