Доказана опасность бессимптомных носителей COVID-19

Американские ученые доказали опасность бессимптомных носителей коронавируса. Исследование опубликовано на портале medRxiv.

Специалисты сравнили вирусную нагрузку у пациентов с симптомами и у бессимптомных носителей. Они проанализировали анализы более 30 тысяч человек. Оказалось, что вирусная нагрузка у них распределяется примерно одинаково. В организмах пациентов содержится почти одинаковое количество частиц вируса.

Таким образом, ученые убедились, что опасность для окружающих представляют оба типа носителей COVID-19.

Тесты брали с 9 апреля по 9 июня у проживающих в домах престарелых штата Массачусетс. В конце мая, когда пандемия коронавируса пошла на спад, количество вирусных частиц у пациентов с симтомами и без начало расходиться. У пациентов с симптомами их стало немного больше. Ученые объяснили это тем, что у большинства из них диагностировали COVID-19 в пик пандемии.