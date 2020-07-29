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Ученые доказали опасность бессимптомных носителей COVID-19 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Доказана опасность бессимптомных носителей COVID-19
Фото: depositphotos.com
Американские ученые доказали опасность бессимптомных носителей коронавируса. Исследование опубликовано на портале medRxiv.
Специалисты сравнили вирусную нагрузку у пациентов с симптомами и у бессимптомных носителей. Они проанализировали анализы более 30 тысяч человек. Оказалось, что вирусная нагрузка у них распределяется примерно одинаково. В организмах пациентов содержится почти одинаковое количество частиц вируса.
Таким образом, ученые убедились, что опасность для окружающих представляют оба типа носителей COVID-19.
Тесты брали с 9 апреля по 9 июня у проживающих в домах престарелых штата Массачусетс. В конце мая, когда пандемия коронавируса пошла на спад, количество вирусных частиц у пациентов с симтомами и без начало расходиться. У пациентов с симптомами их стало немного больше. Ученые объяснили это тем, что у большинства из них диагностировали COVID-19 в пик пандемии.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали, как "убить" COVID-19.
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Коронавирус , Роспотребнадзор
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