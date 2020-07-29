В Роспотребнадзоре рассказали, как «убить» COVID-19 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирус мгновенно убивается кипячением воды. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы ведомства, специалисты провели более двух тысяч исследований циркуляции SARS-CoV-2 в объектах окружающей среды.
«В «Векторе» были проведены исследования по жизнеспособности вируса в образцах воды. Мы сегодня видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться. И также было показано, что вирус не устойчив к воздействию температур, то есть кипячение убивает его мгновенно, как и многие другие вирусы», — заявила Анна Попова.
Она отметила, что Роспотребнадзор разработал специальные методические рекомендации по оценке содержания коронавируса в морской, пресной, питьевой и сточной воде, а также на поверхностях и продуктах питания.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые обеспокоены мутациями коронавируса.