Ученые заявили о мутации коронавируса

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Ученые Гонконга обеспокоены изменениями, происходящими с коронавирусом.

По мнению специалистов, COVID-19 научился лучше адаптироваться к организму человека и стал более заразным.

Эксперты пришли к такому выводу, сравнив штаммы, полученные от более 20 пациентов в ходе третьей волны коронавируса в Гонконге. В ходе работы ученые выявили генетическую идентичность штаммов с "импортируемыми" из-за рубежа образцами инфекции.

«Коронавирус продолжал мутировать во время первой и второй волн, когда мы проводили аналогичные исследования»,

— передает ТАСС слова доцента местного Политеха Гилмана Сиу. Однако сейчас, если верить его словам, результаты оказались иными: