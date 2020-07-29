Ученые заявили о мутации коронавируса

Ученые Гонконга обеспокоены изменениями, происходящими с коронавирусом.
По мнению специалистов, COVID-19 научился лучше адаптироваться к организму человека и стал более заразным.
Эксперты пришли к такому выводу, сравнив штаммы, полученные от более 20 пациентов в ходе третьей волны коронавируса в Гонконге. В ходе работы ученые выявили генетическую идентичность штаммов с "импортируемыми" из-за рубежа образцами инфекции.
«Коронавирус продолжал мутировать во время первой и второй волн, когда мы проводили аналогичные исследования»,
— передает ТАСС слова доцента местного Политеха Гилмана Сиу. Однако сейчас, если верить его словам, результаты оказались иными:
«Это доказывает то, что либо вирус адаптировался к человеческому организму и прекратил мутации, либо все инфицированные заразились в одном месте за короткий промежуток времени».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что вьетнамская вспышка эпидемии может указывать на мутацию коронавируса.