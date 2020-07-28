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Вьетнамская вспышка эпидемии может указывать на мутацию коронавируса 

Стелла Шмель 31 минуту назад
«В десять раз больше случаев реанимации»
Фото: depositphotos.com
Вспышка эпидемии во Вьетнаме может указывать на появление нового, более агрессивного штамма инфекции, связанной с SARS-CoV-2. Так считает президент национального проекта "Здоровье нации", доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. Об этом он рассказал в эфире на телеканале "Россия 24".

"Сейчас Вьетнам говорит о новом штамме, который гораздо более агрессивный. Это связано с тем, что порядка 50% больных требуют реанимационных мероприятий — это в 10 раз больше, чем нынешний вирус",

— отметил Еделев.
Специалист пояснил, что в настоящее время коронавирус требует 5% реанимационных мероприятий. Новый же — порядка 50%, именно поэтому во Вьетнаме заговорили и новом штамме коронавируса, который, вероятно, будет более агрессивным.
Ранее "Рамблер" писал, что COVID-19 может спровоцировать волну новой болезни.
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