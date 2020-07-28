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Ученые: коронавирус может спровоцировать волну новой болезни 

Стелла Шмель 1 час назад
Ученые из Германии выяснили, что новая коронавирусная инфекция может оставить на сердце человека необратимые структурные изменения. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В ходе исследования стало известно, что сердце было поражено у 76 больных из 100. Также у подавляющего большинства пациентов после излечения от коронавируса имелся высокий уровень белка тропонина в крови. Это обычно говорит о перенесенном сердечном приступе.
Позже ученые провели еще одно исследование, которое показало поражения сердца у более чем половины пациентов, скончавшихся от COVID-19.
Пока что неизвестно, насколько перенесенная коронавирусная инфекция увеличивает шанс сердечного приступа, инсульта или любого другого заболевания сердца, но ученые уверены, что врачам необходимо пристально наблюдать за состоянием пациентов, переболевших COVID-19, в течение длительного времени после излечения. По мнению специалистов, существует вероятность, что нынешняя пандемия может сповоцировать волну болезней сердца.
Ранее "Рамблер" писал, что в России выявлено 5 395 новых случаев коронавируса.
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Коронавирус , Видео
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