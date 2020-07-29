В России выявлено 5 475 новых случаев COVID-19 

За последние сутки в России выявлено 5 475 новых случаев коронавируса 84 регионах. 26,8% из них не имели клинических проявлений болезни.
стопкоронавирус.рф
Зафиксировано 169 летальных исходов, полностью выздоровели 8 116 человек.
Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлено 828 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 673 летальных исхода, выздоровели 620 333 человека.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что вьетнамская вспышка эпидемии может указывать на мутацию коронавируса.