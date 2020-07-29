В России выявлено 5 475 новых случаев COVID-19 

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За последние сутки в России выявлено 5 475 новых случаев коронавируса 84 регионах. 26,8% из них не имели клинических проявлений болезни.

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Зафиксировано 169 летальных исходов, полностью выздоровели 8 116 человек.

Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлено 828 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 673 летальных исхода, выздоровели 620 333 человека.