Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России выявлено 5 475 новых случаев COVID-19 

Мира Маркина 3 часа назад
В России выявлено 5 475 новых случаев COVID-19
Фото: depositphotos.com
За последние сутки в России выявлено 5 475 новых случаев коронавируса 84 регионах. 26,8% из них не имели клинических проявлений болезни.
стопкоронавирус.рф
Зафиксировано 169 летальных исходов, полностью выздоровели 8 116 человек.
Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлено 828 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 673 летальных исхода, выздоровели 620 333 человека.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что вьетнамская вспышка эпидемии может указывать на мутацию коронавируса.
Видео дня. Простой способ удалить занозу быстро и без боли
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Переболевшие COVID-19 говорят о непроходящих симптомах
Переболевшие COVID-19 говорят о непроходящих симптомах
Врачи рассказали о волне новой болезни из-за ковид
Врачи рассказали о волне новой болезни из-за ковид
Объяснен рост числа больных диабетом в России
Объяснен рост числа больных диабетом в России
Пандемия коронавируса ускорилась
Пандемия коронавируса ускорилась
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
12:03
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
ЗОЖ
В Китае снова разбушевался коронавирус
00:17
В Китае снова разбушевался коронавирус
Коронавирус
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Простой способ удалить занозу быстро и без боли
03:55
Простой способ удалить занозу быстро и без боли
Народная медицина ЗОЖ
Особо опасный COVID атаковал Вьетнам
00:33
Особо опасный COVID атаковал Вьетнам
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Как быстро проверить здоровье с помощью йода
02:21
Как быстро проверить здоровье с помощью йода
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение