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Названы сроки регистрации вакцины от COVID-19 

Мира Маркина 1 час назад
В НИЦ им. Гамалеи назвали сроки регистрации вакцины против COVID-19.
В данный момент вакцина передана на экспертизу, регистрация запланирована на 10-12 августа. Об этом сообщает "Интерфакс".

«После того как будет сформирован полный пакет документов, они пройдут проверку и поступят в Минздрав. Предполагаемые даты регистрации вакцины — 10–12 августа»,

— заявил собеседник агентства.
Кроме того, сообщается, что 15 августа вакцина может быть выпущена в гражданский оборот.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стал известен порядок вакцинации от коронавируса.
Коронавирус , Видео , Минздрав РФ
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