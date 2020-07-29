Названы сроки регистрации вакцины от COVID-19 

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В НИЦ им. Гамалеи назвали сроки регистрации вакцины против COVID-19.

В данный момент вакцина передана на экспертизу, регистрация запланирована на 10-12 августа. Об этом сообщает "Интерфакс".

«После того как будет сформирован полный пакет документов, они пройдут проверку и поступят в Минздрав. Предполагаемые даты регистрации вакцины — 10–12 августа»,

— заявил собеседник агентства.

Кроме того, сообщается, что 15 августа вакцина может быть выпущена в гражданский оборот.