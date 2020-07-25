Стал известен порядок вакцинации от коронавируса 

Все новости на карте

Стал известен порядок вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко , вакцинация будет проводится в добровольном порядке, передает ТАСС.

Напомним, что еще одна вакцина от коронавируса прошла доклинические испытания. Этим вопросом занимался Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук . Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что вакцина разработана по технологии, приближенной к первой российской инактивированной полиомиелитной вакцине.

Испытания лекарства проводились в том числе и на приматах, чья реакция на вакцину максимально похожа на человеческую. Следующим этапом ее протестируют на 100 добровольцах.