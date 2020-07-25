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Стал известен порядок вакцинации от коронавируса 

Стелла Шмель 2 часа назад
Стал известен порядок вакцинации от коронавируса
Фото: depositphotos.com
Стал известен порядок вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, вакцинация будет проводится в добровольном порядке, передает ТАСС.
Напомним, что еще одна вакцина от коронавируса прошла доклинические испытания. Этим вопросом занимался Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что вакцина разработана по технологии, приближенной к первой российской инактивированной полиомиелитной вакцине.
Испытания лекарства проводились в том числе и на приматах, чья реакция на вакцину максимально похожа на человеческую. Следующим этапом ее протестируют на 100 добровольцах.
Ранее "Рамблер" писал, что инфекционист рассказал, стоит ли ожидать роста заболеваний коронавирусом осенью.
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Коронавирус , Михаил Мурашко , РАН , ИТАР-ТАСС
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