Минздрав рассказал о вспышке COVID-19 осенью

Как отметил специалист, заболеваемость коронавирусной инфекцией в осенние месяцы может вырасти, однако, вспышек эпидемии на фоне значительного прироста новых случаев, по словам Чуланова, не ожидается.

Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем,

— подчеркнул специалист.

Чуланов отметил, что говорить о второй волне коронавируса в России на данный момент не приходится, более правильным будет отметить возможность подъема заболеваемости ОРВИ в осеннем сезоне.

Этому способствует, по словам инфекциониста, формирование новых коллективов в школах, высших учебных заведениях, офисах. Тесный контакт большого количества людей и играет большую роль в распространении инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.