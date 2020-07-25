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Инфекционист рассказал, стоит ли ожидать роста заболеваний коронавирусом осенью 

Александра Нечаева 1 час назад
Минздрав рассказал о вспышке COVID-19 осенью
Фото: Depositphotos
Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов рассказал, что стоит ожидать от коронавируса осенью, сообщает ТАСС.
Как отметил специалист, заболеваемость коронавирусной инфекцией в осенние месяцы может вырасти, однако, вспышек эпидемии на фоне значительного прироста новых случаев, по словам Чуланова, не ожидается.
Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем,
— подчеркнул специалист.
Чуланов отметил, что говорить о второй волне коронавируса в России на данный момент не приходится, более правильным будет отметить возможность подъема заболеваемости ОРВИ в осеннем сезоне.
Этому способствует, по словам инфекциониста, формирование новых коллективов в школах, высших учебных заведениях, офисах. Тесный контакт большого количества людей и играет большую роль в распространении инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что учеными найдено самое лучшее средство от коронавируса.
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Коронавирус , Владимир Чуланов , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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