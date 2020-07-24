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Ученые выяснили, что лучше всего борется с коронавирусом 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Найдено лучшее средство от коронавируса
Фото: depositphotos.com
Американские и корейские ученые провели исследование, в ходе которого им удалось определить, что лучше всего борется с коронавирусом. Оказалось, что это вещество гепарин, входящее в состав морских водорослей.
Гепарин — это своего рода приманка. Его молекулы отправляются к вирусу и блокируют его, благодаря чему COVID-19 разрушается естественным способом.
Удивительно, но в клеточных исследованиях вещество, входящее в состав морских водорослей, по антивирусному действию значительно превзошел ремдесивир — современный стандартный препарат от коронавируса.
"Мы учимся блокировать вирусную инфекцию. Это знание нам понадобится, если мы хотим быстро противостоять пандемиям. Реальность такова, что у нас нет хороших противовирусных препаратов. Чтобы защитить себя от будущих пандемий, нам понадобится арсенал подходов, которые мы можем быстро адаптировать к появляющимся вирусам",
— заявил руководитель исследования, профессор химической и биологической инженерии Джонатан Дордик.
Его коллега Роберт Линхардт также подчеркнул, что гепарин может стать основой для создания антивирусного назального спрея. Ведь считается, что коронавирус начинается именно в носу.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что врач дал советы отправляющимся за границу россиянам.
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