Названы непроходящие месяцами симптомы COVID-19

Переболевшая коронавирусом женщина рассказала о симптомах болезни, которые не проходят спустя месяцы. Об этом пишет Daily Mail.
Жительнице Австралии Саманте Деммлер 27 лет. Она заболела коронавирусом в середине марта после возвращения из США. В конце месяца девушку выписали. Поначалу у нее было только першение в горле, однако потом у появились и другие симптомы.
«В моих легких все еще остается жидкость, мое обоняние все еще не восстановилось полностью, и у меня появились проблемы с памятью», — рассказала Саманта Деммлер.
Профессор из Австралийского национального университета Питер Коллинон объяснил, что такое бывает не только при коронавирусе. У некого процента пациентов сохраняются симптомы и после выздоровления.