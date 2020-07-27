Названы непроходящие месяцами симптомы COVID-19

Переболевшая коронавирусом женщина рассказала о симптомах болезни, которые не проходят спустя месяцы. Об этом пишет Daily Mail.

Жительнице Австралии Саманте Деммлер 27 лет. Она заболела коронавирусом в середине марта после возвращения из США. В конце месяца девушку выписали. Поначалу у нее было только першение в горле, однако потом у появились и другие симптомы.