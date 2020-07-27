В Италии нашли остров, где не болеют COVID-19 

На итальянском острове Джильо с начала пандемии не было зафиксировано ни одного случая коронавируса у местных жителей. Об этом сообщает Fox News.

На острове живут 800 человек. Они постоянно контактируют с приезжающими людьми около порта и на узких улочках, однако еще никто не жаловался на возникновение симптомов коронавируса.

По словам живущего там доктора Армандо Шиаффино, скарлатина, корь или ветрянка распространяются по острову всего за несколько дней.

В феврале на Джильо прибыл 60-летний мужчина, у которого обнаружили коронавирус. Через несколько недель остров посетили еще три зараженных человека, которые контактировали с местными. Однако никто из островитян не заболел. Врач из Миланского университета Паола Мути предположила, что они не подвержены воздействию коронавируса.