Пандемия COVID-19 ускорилась 

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса ускорилась. Об этом сообщает ТАСС.
Как выяснилось, за последние 1,5 месяца число случаев заболевания выросло в два раза:
«В ВОЗ поступили сообщения почти о 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться»,
— доложил эксперт.
По словам Гебрейесуса, в ближайшее время организация соберет чрезвычайный комитет для выработки дальнейших рекомендаций.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ВОЗ усомнилась в возможности массового применения вакцины до 2021 года.