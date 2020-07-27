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Пандемия COVID-19 ускорилась 

Мира Маркина 2 часа назад
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса ускорилась. Об этом сообщает ТАСС.
Как выяснилось, за последние 1,5 месяца число случаев заболевания выросло в два раза:

«В ВОЗ поступили сообщения почти о 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться»,

— доложил эксперт.
По словам Гебрейесуса, в ближайшее время организация соберет чрезвычайный комитет для выработки дальнейших рекомендаций.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ВОЗ усомнилась в возможности массового применения вакцины до 2021 года.
Коронавирус , Видео , ВОЗ
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