Пандемия COVID-19 ускорилась 

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса ускорилась. Об этом сообщает ТАСС.

Как выяснилось, за последние 1,5 месяца число случаев заболевания выросло в два раза:

«В ВОЗ поступили сообщения почти о 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться»,

— доложил эксперт.

По словам Гебрейесуса, в ближайшее время организация соберет чрезвычайный комитет для выработки дальнейших рекомендаций.