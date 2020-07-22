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ВОЗ усомнилась в возможности массового применения вакцины до 2021 года 

Анастасия Иванова 3 часа назад
ВОЗ: массовое применение вакцины невозможно до 2021
Фото: РИА Новости
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что массовое применение вакцины от коронавируса вряд ли будет возможным раньше 2021 года. Об этом сообщает "Интерфакс".
С таким заявлением выступил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Если реально смотреть на ситуацию, то прежде, чем начнется вакцинация людей, наступит первая половина следующего года", — сказал он.
Однако Майкл Райан отметил, что ученые уже достигли серьезных успехов в разработке вакцины против коронавируса. Над созданием препарата от COVID-19 работают многие страны.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в ВОЗ объяснили повторную вспышку COVID-19 в Европе.
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Коронавирус , Майкл Райан , ВОЗ
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