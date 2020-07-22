ВОЗ: массовое применение вакцины невозможно до 2021

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что массовое применение вакцины от коронавируса вряд ли будет возможным раньше 2021 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

С таким заявлением выступил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан

"Если реально смотреть на ситуацию, то прежде, чем начнется вакцинация людей, наступит первая половина следующего года", — сказал он.

Однако Майкл Райан отметил, что ученые уже достигли серьезных успехов в разработке вакцины против коронавируса. Над созданием препарата от COVID-19 работают многие страны.