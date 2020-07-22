В ВОЗ объяснили повторную вспышку COVID-19 в Европе

Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину повторной вспышки коронавируса в некоторых странах Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Европейского регионального бюро ВОЗ Сара Тайлер заявила, что увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом может быть связано со смягчением мер социального дистанцирования. По ее мнению, пока еще есть риск активизации болезни.