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В мире выявлена вспышка нового агрессивного и опасного вируса 

Мира Маркина 35 минут назад
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Фото: depositphotos.com
Вспышка коронавирусной инфекции, выявленная во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях, вызвана новым типом коронавируса. Сообщается, что он агрессивнее и опаснее ранее известных. Об этом говорится на информационном портале правительства Вьетнама.
В данный момент известно о четырех случаях заражения новым типом вируса — двое пациентов уже подключены к аппаратам ИВЛ. По данным исследователей, вирус размножается крайне стремительно и быстрее приводит к тяжелому состоянию.
По мнению экспертов, вирус мог проникнуть во Вьетнам двумя способами: при помощи нелегальных мигрантов, а также благодаря мутации в одной из больниц Дананга.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые обнаружили эффективное вещество в борьбе с коронавирусом.
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