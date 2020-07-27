В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса

Вспышка коронавирусной инфекции, выявленная во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях, вызвана новым типом коронавируса. Сообщается, что он агрессивнее и опаснее ранее известных. Об этом говорится на информационном портале правительства Вьетнама.

В данный момент известно о четырех случаях заражения новым типом вируса — двое пациентов уже подключены к аппаратам ИВЛ. По данным исследователей, вирус размножается крайне стремительно и быстрее приводит к тяжелому состоянию.

По мнению экспертов, вирус мог проникнуть во Вьетнам двумя способами: при помощи нелегальных мигрантов, а также благодаря мутации в одной из больниц Дананга.