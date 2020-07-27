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Роспотребнадзор назвал самые эффективные дезинфекторы против COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Названы самые эффективные дезинфекторы
Фото: depositphotos.com
Роспотребнадзор назвал самые эффективные дезинфекторы против коронавируса.
По мнению экспертов, самыми действенными дезинфекторами являются этиловый и изопропиловый спирты, — они способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд даже после разведения до концентрации в 30%.
В ведомстве уточнили, что такой же эффективностью обладают хлорсодержащие дезинфекторы. А вот средства на основе третичных и четвертичных аминов справились не так быстро, — им потребовалось несколько минут, чтобы уничтожить вирус.
Исследования проводились в центре Роспотребнадзора "Вектор".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников заявил об опасности дезинфекции подъездов.
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Коронавирус , Роспотребнадзор
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