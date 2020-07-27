Названы самые эффективные дезинфекторы

Роспотребнадзор назвал самые эффективные дезинфекторы против коронавируса.

По мнению экспертов, самыми действенными дезинфекторами являются этиловый и изопропиловый спирты, — они способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд даже после разведения до концентрации в 30%.

В ведомстве уточнили, что такой же эффективностью обладают хлорсодержащие дезинфекторы. А вот средства на основе третичных и четвертичных аминов справились не так быстро, — им потребовалось несколько минут, чтобы уничтожить вирус.

Исследования проводились в центре Роспотребнадзора "Вектор".