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В России выявлено 5 635 новых случаев COVID-19 

Мира Маркина 54 минуты назад
В России выявлено 5 635 новых случаев COVID-19
Фото: depositphotos.com
За последние сутки в России зафиксировано 5 635 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни.
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Кроме того, зафиксировано 85 летальных исходов, полностью выздоровели 3 079 человек.
Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлено 818 120 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 354 летальных исхода, выздоровели 603 329 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стал известен порядок вакцинации от коронавируса.
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