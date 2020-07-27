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Найдены новые эффективные препараты против COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Найдены новые эффективные препараты против COVID-19
Фото: depositphotos.com
Ученые Медицинского исследовательского института в США выявили более 20 новых медикаментов, которые способны остановить репликацию коронавируса SARS-CoV-2.
Исследователи изучили крупнейшую базу данных лекарственных препаратов, чтобы найти те, которые могут остановить размножение коронавируса. Всего было найдено 100 молекул с подтвержденной противовирусной активностью, и 21 препарат был признан эффективным в безопасных для пациентов концентрациях. Помимо этого, четыре препарата действуют синергически с ремдесивиром, который применяется для лечения COVID-19.
Два медикамента уже одобрены FDA: противоаллергенный астемизол и клофазамин против лепры. В данный моменту ученые испытывают 21 препарат на небольших моделях животных и на органоидах — трехмерных моделях, которые имитируют органы человека, в данном случае легкие.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стал известен порядок вакцинации от коронавируса.
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