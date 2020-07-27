Найдены новые эффективные препараты против COVID-19 

Ученые Медицинского исследовательского института в США выявили более 20 новых медикаментов, которые способны остановить репликацию коронавируса SARS-CoV-2.

Исследователи изучили крупнейшую базу данных лекарственных препаратов, чтобы найти те, которые могут остановить размножение коронавируса. Всего было найдено 100 молекул с подтвержденной противовирусной активностью, и 21 препарат был признан эффективным в безопасных для пациентов концентрациях. Помимо этого, четыре препарата действуют синергически с ремдесивиром, который применяется для лечения COVID-19.

Два медикамента уже одобрены FDA: противоаллергенный астемизол и клофазамин против лепры. В данный моменту ученые испытывают 21 препарат на небольших моделях животных и на органоидах — трехмерных моделях, которые имитируют органы человека, в данном случае легкие.