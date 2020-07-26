Выяснилось, почему при COVID-19 пропадает обоняние

Ученые выяснили, почему у зараженных коронавирусом пропадает обоняние.

Временная потеря обоняния или аносмия — главный неврологический симптом, а также самый ранний и часто встречаемый симптом коронавируса. Прошлые исследования специалистов показали, что этот симптом сигнализирует о наличии недуга лучше, чем жар, повышенная температура тела и кашель.

Чтобы разобраться, почему пациенты с COVID-19 теряют нюх, международная группа исследователей под руководством нейробиологов из Гарвардской медицинской школы определили тип обонятельных клеток в верхней части полости носа, которые наиболее уязвимы перед вирусом SARS-CoV-2.

«Наше открытие указывает на то, что изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток»,

— объяснил автор исследования Сандип Роберт Датта. Это означает, что в подавляющем числе случаев инфицирование SARS-CoV-2 не приводит к постоянному повреждению нервных сетей и потому не приводит к полной потере обоняния.

«Думаю, это хорошие новости, поскольку когда инфекция исчезает, обонятельные нейроны не должны заменяться или перестраиваться. Однако нам необходимо больше данных и лучшее понимание механизмов, лежащих в основе этого, чтобы подтвердить этот вывод»,

— подчеркнул Датта.