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Ученые выяснили, почему при COVID-19 пропадает обоняние 

Мира Маркина 2 часа назад
Выяснилось, почему при COVID-19 пропадает обоняние
Фото: depositphotos.com
Ученые выяснили, почему у зараженных коронавирусом пропадает обоняние.
Временная потеря обоняния или аносмия — главный неврологический симптом, а также самый ранний и часто встречаемый симптом коронавируса. Прошлые исследования специалистов показали, что этот симптом сигнализирует о наличии недуга лучше, чем жар, повышенная температура тела и кашель.
Чтобы разобраться, почему пациенты с COVID-19 теряют нюх, международная группа исследователей под руководством нейробиологов из Гарвардской медицинской школы определили тип обонятельных клеток в верхней части полости носа, которые наиболее уязвимы перед вирусом SARS-CoV-2.
«Наше открытие указывает на то, что изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток»,
— объяснил автор исследования Сандип Роберт Датта. Это означает, что в подавляющем числе случаев инфицирование SARS-CoV-2 не приводит к постоянному повреждению нервных сетей и потому не приводит к полной потере обоняния.
«Думаю, это хорошие новости, поскольку когда инфекция исчезает, обонятельные нейроны не должны заменяться или перестраиваться. Однако нам необходимо больше данных и лучшее понимание механизмов, лежащих в основе этого, чтобы подтвердить этот вывод»,
— подчеркнул Датта.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стал известен порядок вакцинации от коронавируса.
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