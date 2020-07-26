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5 765 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Полина Алферова 1 час назад
5 765 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: Pixabay
За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 5 765 человек. Общее число соотечественников с COVID-19 составило 812 485 человек. Количество выздоровевших пациентов за сутки — 3 110 человек. Скончались 77 человек. За все время выздоровели 600 250 человек, зафиксировано 13 269 летальных исходов.
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Ранее «Рамблер» писал о том, что Минздрав рассказал о вспышке COVID-19 осенью.
Видео дня. Как быстро избавиться от торчащего живота
Комментарии 2
Коронавирус , Минздрав РФ
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