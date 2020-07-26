5 765 новых случаев коронавируса выявлено в России 

За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 5 765 человек. Общее число соотечественников с COVID-19 составило 812 485 человек. Количество выздоровевших пациентов за сутки — 3 110 человек. Скончались 77 человек. За все время выздоровели 600 250 человек, зафиксировано 13 269 летальных исходов.

Москва — 683

Свердловская область — 241

Ханты-Мансийский АО — 192

Нижегородская область — 177

Санкт-Петербург — 175

Красноярский край — 175

Иркутская область — 161

Мурманская область — 158

Московская область — 144

Алтайский край — 140

Челябинская область — 131

Ростовская область — 126

Ямало-Ненецкий АО — 125

Хабаровский край — 122

Приморский край — 111

Оренбургская область — 110

Ставропольский край — 109

Новосибирская область — 109

Ульяновская область — 108

Омская область — 107

Тюменская область — 98

Саратовская область — 97

Краснодарский край — 94

Воронежская область — 91

Волгоградская область — 87

Кемеровская область — 75

Архангельская область — 74

Пермский край — 73

Республика Коми — 66

Томская область — 51

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Чувашская Республика — 45

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Республика Татарстан — 32

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Рязанская область — 29

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Брянская область — 27

Вологодская область — 26

Орловская область — 25

Удмуртская Республика — 25

Карачаево-Черкесская Республика — 24

Калужская область — 23

Республика Марий Эл — 23

Республика Крым — 21

Смоленская область — 19

Республика Калмыкия — 19

Республика Хакасия — 19

Республика Алтай — 18

Новгородская область — 17

Республика Северная Осетия — 17

Калининградская область — 15

Кабардино-Балкарская Республика — 15

Чеченская Республика — 15

Липецкая область — 14

Магаданская область — 12

Забайкальский край — 11

Еврейская АО — 3

Севастополь — 3