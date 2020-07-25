Названа опасность ожирения для пациентов с ковид

Министерство здравоохранения Великобритании сделало заявление о том, что ожирение является фактором, повышающим риск смертельного исхода у пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает The Independent.

Британские эксперты пришли к выводу, что люди, имеющие лишний вес (индекс массы тела которых составляет от 25 до 29,9) с большей степенью вероятности могут столкнуться с осложнениями во время заболевания коронавирусом. У тех, чей индекс массы тела составляет от 30 до 35 на 40% выше вероятность летального исхода от заболевания, а индекс массы тела, превышающий 40 единиц рискуют погибнуть из-за COVID-19 в два раза сильнее, чем те, у кого нет проблем с весом.

Врачи посоветовали начать худеть всем, чей индекс массы тела выше 25. Медиков поддержал и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон , ранее переболевший коронавирусной инфекцией.

Сбросить вес — один из способов защититься от угроз COVID-19 да и, вообще-то, в целом улучшить состояние здоровья,

— заявил Джонсон.