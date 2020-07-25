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Названа опасность ожирения для пациентов с COVID-19 

Александра Нечаева 2 часа назад
Названа опасность ожирения для пациентов с ковид
Фото: Depositphotos
Министерство здравоохранения Великобритании сделало заявление о том, что ожирение является фактором, повышающим риск смертельного исхода у пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает The Independent.
Британские эксперты пришли к выводу, что люди, имеющие лишний вес (индекс массы тела которых составляет от 25 до 29,9) с большей степенью вероятности могут столкнуться с осложнениями во время заболевания коронавирусом. У тех, чей индекс массы тела составляет от 30 до 35 на 40% выше вероятность летального исхода от заболевания, а индекс массы тела, превышающий 40 единиц рискуют погибнуть из-за COVID-19 в два раза сильнее, чем те, у кого нет проблем с весом.
Врачи посоветовали начать худеть всем, чей индекс массы тела выше 25. Медиков поддержал и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее переболевший коронавирусной инфекцией.
Сбросить вес — один из способов защититься от угроз COVID-19 да и, вообще-то, в целом улучшить состояние здоровья,
— заявил Джонсон.
Ранее "Рамблер" писал о том, что обычные вакцины оказались бессильны против COVID-19.
Комментарии
Коронавирус , Борис Джонсон , The Independent
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