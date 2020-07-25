5 871 новый случай коронавируса выявлен в России 

5871 новый случай COVID-19 в 85 регионах выявлен за последние сутки в РФ. Среди пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией 25,1% не имели клинических проявлений болезни.
За сутки зафиксировано 146 летальных исходов, полностью выздоровели 8 366 человек.
По регионам случаи выявленного коронавируса распределились таким образом:
Оперативный штаб
На сегодняшний день в России выявлено 806 720 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 192 летальных исхода, выздоровели 597 140 человек.
Ранее "Рамблер" писал о том, что врачи назвали последствия коронавируса для организма.