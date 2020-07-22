Обнаружены эффективные антитела против COVID-19

Ученые из Колумбийского университета обнаружили у пациентов с коронавирусом самые эффективные в нейтрализации SARS-CoV-2 антитела. Исследование опубликовано в журнале Nature.

На данный момент разрабатываются вакцины от коронавируса, однако, по мнению ученых, их начнут применять массово не раньше, чем через несколько месяцев. При этом можно использовать антитела, продуцируемые пациентами. Это напоминает использование сыворотки крови выздоравливающих людей, но более эффективно.

Сыворотка содержит различные антитела. Так как у каждого пациента свой иммунный ответ, плазма, обогащенная антителами и используемая для лечения одного пациента, может отличаться от плазмы, которую назначили другому.

Наиболее мощные антитела у людей, перенесших тяжелые симптомы коронавируса.