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Ученые обнаружили эффективные антитела против COVID-19 

Анастасия Иванова 58 минут назад
Обнаружены эффективные антитела против COVID-19
Фото: depositphotos.com
Ученые из Колумбийского университета обнаружили у пациентов с коронавирусом самые эффективные в нейтрализации SARS-CoV-2 антитела. Исследование опубликовано в журнале Nature.
На данный момент разрабатываются вакцины от коронавируса, однако, по мнению ученых, их начнут применять массово не раньше, чем через несколько месяцев. При этом можно использовать антитела, продуцируемые пациентами. Это напоминает использование сыворотки крови выздоравливающих людей, но более эффективно.
Сыворотка содержит различные антитела. Так как у каждого пациента свой иммунный ответ, плазма, обогащенная антителами и используемая для лечения одного пациента, может отличаться от плазмы, которую назначили другому.
Наиболее мощные антитела у людей, перенесших тяжелые симптомы коронавируса.
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Коронавирус , ВОЗ
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